- Noua tulpina de coronavirus detectata in Marea Britanie era prezenta inca din luna noiembrie in nordul Germaniei, unde a fost identificata la un pacient, au indicat marti autoritatile sanitare germane, potrivit AFP. Oamenii de stiinta au reusit ”secventierea variantei virusului B1.1.7 la o persoana…

- Autoritatile sanitare indiene au identificat sase persoane care au revenit din Marea Britanie si sunt infectate cu noua varianta de coronavirus, varianta care a determinat autoritatile din mai multe tari sa ia masuri de inchidere a frontierelor, transmite marti Reuters.

- Spania a confirmat sambata primele patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19, a anuntat guvernul de la Madrid, noteaza Le Figaro, potrivit Mediafax. Tulpina britanica a virusului a fost depistata deja in Franța, Germania, Italia, Danemarca, Olanda.

- Primul caz de contaminare cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost descoperit vineri in Franta, la Tours (centru), a anuntat Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, noteaza AFP. Persoana contaminata, un francez rezident in Regatul Unit, este asiptomatica si a fost izolata…

- Noua tulpina, aparent mai transmisibila, a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost depistata pentru prima oara in Germania, informeaza DPA. Tulpina mutanta a fost descoperit joi la o femeie care a intrat in landul Baden-Wuerttemberg, din sud-vestul Germaniei, dupa ce a venit…

- In Italia a fost confirmat un prim caz de infectare cu noua tulpina de coronavirus descoperita in Marea Britanie, a anuntat duminica Ministerul italian al Sanatatii, relateaza agentia EFE. Pacientul a sosit ”in ultimele zile” impreuna cu partenera sa, intrand in Italia prin aeroportul Fiumicino din…

- Marea Britanie a informat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) asupra prezentei unei noi variante a coronavirusului pe teritoriul tarii, insa oamenii de stiinta nu au studiat inca daca aceasta este mai contagioasa sau daca provoaca un raspuns imun diferit, a anuntat marti agentia sanitara a ONU,…