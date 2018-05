Germania a depasit Norvegia devenind cea mai mare piata de autovehicule electrice din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Germania a devenit cea mai mare piața pentru mașinile electrice și hibride din Europa. Vanzarile din primul trimestru au crescut cu 70% la 17.574 de unitați, iar nemții au depașit in premiera Norvegia, liderul tradițional la acest capitol.

- S-a dechis Salonul Auto de la Beijing. Sunt expuse peste o mie de modele, dintre care in jur de o suta sunt prezentate in premiera.Peste 1.200 de marci de automobile din 14 tari sunt prezente la Beijing, bineinteles, si gigantii industriei: Volkswagen, Daimler, Toyota, Ford si BMW.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au scazut cu 5,2% in martie 2018 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, aceasta fiind prima scadere inregistrata in 2018, din cauza incetinirii cererii pe unele piete si a continuarii declinului pietei din Marea Britanie, arata…

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut in publicatia Bild. Producătorii…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor…

