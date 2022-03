Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care afișeaza litera "Z" in Germania pentru a simboliza sprijinul pentru razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi pasibile de urmarire penala, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, conform Reuters. Ministrul de interne al landului Berlin a declarat anterior ca…

- In razboiul din Ucraina provocat de armata rusa litera Z a jucat și inca joaca un rol important in susținerea ideilor și politicii lui Vladimir Putin. Iata ce trebuie sa știi despre acest insemn.

- Germania nu se increde in cuvintele lui Vladimir Putin ca nu are de gand sa atace Ucraina, astfel ca si-a mobilizat trupele pentru starea de razboi. Nemtii isi vor pune trupele din forta de reactie rapida a NATO intr-o stare de alerta mai ridicata, care sa le permita sa se desfasoare mai rapid pentru…