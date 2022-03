Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul bancii centrale a Rusiei a vrut sa demisioneze din cauza razboiului din Ucraina, dar președintele Vladimir Putin a refuzat, arata unele informații neoficiale. Elvira Nabiullina a fost nominalizata saptamana trecuta pentru un nou mandat de cinci ani, in ciuda cererii sale de a pleca,…

- Noua ambasadoare a SUA in Germania a acuzat luni China ca ii ia partea lui Vladimir Putin in conflictul cu Ucraina, in timp ce Beijingul refuza sa condamne Rusia dupa declansarea ofensivei sale, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este prins intr-o lume inchisa creata de el, cred spionii occidentali. Iar acest lucru ii ingrijoreaza, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Uniunea Europeana a interzis marti exporturile in Rusia de masini scumpe, sampanie, bijuterii si alte bunuri de lux folosite de elitele care il sustin pe presedintele Vladimir Putin, pentru a sanctiona stilul lor de viata somptuos in contextul razboiului dus in Ucraina, relateaza AFP. Fii…

- Activista și artista Elena Osipova a participat miercuri, 2 martie, la protestele organizate in Rusia impotriva razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Plasarea in stare de alerta a fortelor nucleare ruse de catre presedintele rus Vladimir Putin marturiseste de fapt ca ofensiva sa in Ucraina nu decurge atat de bine pe cat sperase, a apreciat duminica seara ministrul german al apararii, citat de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fiica purtatorului de cuvant al președintelui Vladimir Putin a postat vineri un slogan impotriva razboiului pe Instagram Live, potrivit mai multor relatari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ambasadorul Frantei la ONU, Nicolas de Riviere, a denuntat miercuri seara "dispretul" manifestat de Rusia fata de ONU dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina, informeaza joi France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…