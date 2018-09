Stiri pe aceeasi tema

- România a înregistrat un deficit bugetar în primele 7 luni ale anului fața de aceeași perioada din 2017. Diferența dintre chletuieli și încasari este de 12 miliarde de lei, iar cauza principala este creșterea salariilor din sectorul bugetar…

- Parlamentari olandezi sunt 'extrem de ingrijorati' de informatiile potrivit carora guvernul turc are in plan sa finanteze scoli de weekend pe teritoriul Olandei, noteaza portalul de stiri dutchnews.nl, scrie Agerpres. In aceste scoli ar urma sa le fie predate copiilor cu dubla cetatenie limba…

- Guvernul s-a angajat sa investeasca banii obtinuti din vanzarea terenului Stadionului Republican in infrastructura sportiva din tara. Cabinetul de ministri a aprobat in sedinta de Guvern din 1 august o hotarare in acest sen, transmite IPN.

- Guvernul a avizat pozitiv, in ședința de astazi, pachetul legislativ pentru reforma fiscala. Acesta prevede stimularea mediului de afaceri, creșterea veniturilor populației, reducerea economiei tenebre, a salariilor in plic, a evaziunii fiscale și a veniturilor nedeclarate.

- Deficitul bugetar, adica diferenta dintre cheltuielile si veniturile statului, creste ametitor de la o luna la alta. In mai, a depasit 8 miliarde de lei, iar expertii spun ca situatia se inrautateste atat de tare, incat Executivul va trebui sa faca o rectificare bugetara care ne-ar putea aduce, mari…

- Cabinetul condus de Viorica Dancila este in fața camerelor reunite. Opoziția ii cere demisia prin singurul instrument prevazut de Constituție - moțiunea de cenzura. Liberalii au inițiat acest demers.

- Schema de ajutor de stat a fost aprobata in 2014, prin Hotarare de Guvern (HG). ”Este un proiect important pentru mediul de afaceri, pentru companiile care vor sa investeasca in Romania. Este o prevedere legala care s-a aplicat incepand cu 2014, ea fiind in HG pe care Guvernul o va avea joi pe ordinea…

- Franta si Germania au planuri de reformare a Uniunii Europene. Proiectul despre care se vorbeste de ceva timp devine tot mai necesar, in situatia in care Statele Unite, partenerul numarul unu al europenilor, pun tot mai multe conditii, iar tarile membre sunt predispuse la derapaje.