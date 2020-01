Stiri pe aceeasi tema

- Primul bolnav confirmat cu noul coronavirus in Germania a fost contaminat de catre o alta persoana - pe teritoriul german -, au anuntat marti autoritatile sanitare ale landului Bavaria, unde a fost spitalizat bolnavul, relateaza AFP.

- Germania isi va evacua cetatenii din regiunea chineza Wuhan, unde a aparut noul coronavirus din China, fortele aeriene germane urmand sa repatrieze 90 de germani care locuiesc acolo, a relatat luni revista Der Spiegel, transmite Reuters, conform news.ro.Epidemia care s-a declansat in orasul…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- Germania a inregistrat un surplus bugetar de doua cifre in 2019 grație unei colectarii mai mari la buget și a dobanzilor foarte scazute la plata datoriei deja emise, anunța luni cotidianul Sueddeutsche Zeitung, preluat de Reuters, potrivit Mediafax.Totodata, fonduri speciale ramase neutilizate,…

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…

- Rusia a respins categoric miercuri implicarea statului rus in misterioasa ucidere a unui cetatean georgian la Berlin pe fondul amplificarii speculatiilor, in timp ce Germania a expulzat doi rusi care lucreaza la ambasada Rusiei la Berlin, informeaza DPA, citata de Agerpres."Ce legatura are aceasta cu…

- ​Producatorul de echipament sportiv Adidas va închide doua fabrici puternic robotizate din Germania și SUA și o parte dintre tehnologii vor ajunge în Asia. Fabricile au fost deschise în ideea de a produce aproape de locurile cu cerere mare, dar s-au dovedit a fi costisitor de gestionat,…