Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

Presedintele american Joe Biden i-a mentionat numele presedintelui rus Vladimir Putin de 10 ori in discursul sau rostit marti la Varsovia, atacandu-l direct pe liderul de la Kremlin in timp ce a incercat sa mobilizeze lumea in sprijinul Ucrainei, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Ministrul german al Apararii Boris Pistorius a declarat marti ca livrarea de avioane de lupta Ucrainei nu este o prioritate in acest moment, precizand ca acest aspect va fi discutat cu siguranta, relateaza Reuters, conform AGERPRES.

Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca trimiterea in Ucraina a unor avioane F-16 va fi o „decizie foarte serioasa" care „nu este usor de luat", informeaza BBC, scrie news.ro Polonia a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai Ucrainei de la invazia Rusiei, in 24 februarie 2022.

Polonia, un partizan al embargoului impus petrolului rusesc dupa invadarea Ucrainei, continua sa isi asigure din Rusia aproximativ 10% din necesarul de petrol, a recunoscut joi un secretar de stat, transmite AFP, scrie Agerpres.

Guvernul german a aprobat livrarea de tancuri Leopard 1 Ucrainei din stocurile sale industriale si este in discutii pentru a rascumpara 15 tancuri Ghepard din Qatar pentru a le trimite Kievului, a informat vineri ziarul Sueddeutsche Zeitung, citat de Reuters.

Polonia este gata sa transfere Ucrainei avioanele sale de vanatoare F-16 numai "in deplina coordonare" cu țarile membre NATO, a declarat primul ministru polonez, Mateusz Morawiecki, transmite KOMMERSANT, potrivit Rador.

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat joi pentru postul francez LCI ca guvernul polonez considera ca NATO ar trebui sa fie mai indrazneata, iar daca alianta ar decide sa trimita avioane de lupta Ucrainei, Varsovia ar vota in favoarea acestui lucru, informeaza dpa, citat de Agerpres.