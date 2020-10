Germania a raportat o creștere alarmanta a numarului de cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. Țara a atins un varf critic de la inceputul pandemiei. In ultimele 24 de ore, Germania a raportat 7.334 de persoane infectate cu Covid-19, conform CNN. Cu o zi in urma țara raportase cu 700 de cazuri mai puține. Tot in același interval au mai fost inregistrate 24 de decese. Bilanțul victimelor ajuns la 9.734. Numarul de pacienți in stare grava este, de asemenea, in creștere. In doar o saptamana, numarul acestor a crescut de la 487 la 655. Cancelarul Angela Merkel a afirmat recent ca zonele focar…