Germania a aprobat un pachet de ajutor economic pentru cetateni si afaceri, Belgia a dat puteri speciale guvernului

VENTILATOR în valoare de 37.000 de euro, donat Spitalului ”Matei Balș”

In urma primelor contributii la Fondul de Necesitate lansat saptamana trecuta, Fundatia Inovatii Sociale Regina Maria anunta achizitionarea unui aparat de ventilatie mecanica in valoare de 37.000 euro, ce urmeaza a fi configurat si instalat in urmatoarele… [citeste mai departe]