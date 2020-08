Stiri pe aceeasi tema

- Germania a aprobat livrari de armament în valoare de milioane de euro catre Turcia, chiar si dupa ce armata turca a lansat o ofensiva în Siria, informeaza luni dpa, potrivit Agerpres. Informatia este inclusa în raspunsul la o interpelare parlamentara a deputatei Sevim Dagdelen din…

- Alianta Nord-Atlantica a aprobat marti noul plan de aparare pentru Polonia si statele baltice, dupa ce s-a ajuns la un compromis cu Turcia, care anterior s-a opus, informeaza AFP citand surse diplomatice. Ankara a solicitat de cateva luni partenerilor sai din NATO sa ii ofere mai mult…

- Germania va contribui cu 600 de milioane de euro la dezvoltarea unui vaccin impotriva COVID-19. Anunțul a fost facut de cancelarul de la Berlin, Angela Merkel, care a menționat ca banii vor fi oferiți in cadrul unui summit al donatorilor.

- Universitatea Libera (Freie Universitat - FU) din Berlin va publica operele complete semnate de filosoafa Hannah Arendt (1906-1975), a anuntat vineri institutia, citata de agentia DPA, noteaza Agerpres. Proiectul va beneficia in urmatorii trei ani de o finantare de 1,5 milioane de euro (1,7 milioane…

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, in aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Luna trecuta,…

- Guvernul german, care a gazduit in ianuarie un summit referitor la conflictul din Libia, a aprobat de atunci exporturi de armament in valoare de 331 milioane de euro catre state acuzate ca sprijina partile in conflict in aceasta tara, a indicat Ministerul Economiei de la Berlin, transmite duminica DPA.…