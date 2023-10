Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele pentru obligatiunile de referinta emise de statul german au trecut miercuri pragul de 3%, pentru prima data in mai mult de un deceniu, pe masura ce investitorii cer dobanzi din ce in ce mai mari pentru a achizitiona obligatiuni cu maturitati lungi, transmite Bloomberg.

- Randamentele pentru obligatiunile de referinta emise de statul german au trecut miercuri pragul de 3%, pentru prima data in mai mult de un deceniu, pe masura ce investitorii cer dobanzi din ce in ce mai mari pentru a achizitiona obligatiuni cu maturitati lungi, transmite Bloomberg.Randamentele pentru…

- Inflatia din Germania a coborat la cel mai scazut nivel al ultimilor doi ani, scrie Bloomberg.Aceasta a atins 4,3% fata de anul trecut in septembrie, comparativ cu 6,4% in august, a explicat agentia germana de statistica joi, conform mediafax. Cu toate ca inflatia a scazut semnificativ, aceasta…

- Germania a taiat volumul vanzarilor de datorie planificate pentru trimestrul patru cu 31 miliarde de euro, dupa ce a redus subvențiile la energie pentru gospodarii si companii, scrie Bloomberg.

- Producatorii, de la cei de echipamente la metale si produse chimice, si-au redus anul trecut productia, in urma efectelor crizei energetice din Germania, un semn ca situatia precara din industrie se extinde, transmite Bloomberg.

- Litera I din IAA, numele salonului auto anual din Germania, vine de la international, iar evenimentul din acest an merita acest nume mai mult ca niciodata, scrie Bloomberg.Jumatate din companiile care vor participa la editia din acest an vor fi straine, 41% dintre acestea prove­nind din Asia. Numarul…

- Au fost doua trimestre consecutive de contractie a produsului intern brut in Germania. In trimestrul al doilea, PIB-ul a stagnat insa, ceea ce ridica semne de intrebare cu privire la starea de sanatate a celei mai importante economii europene, transmite Bloomberg.

- In ultimii ani, constructorii auto germani au anuntat planuri ambitioase de tranzitie la automobilele electrice pentru a contesta pozitia dominanta a Tesla Inc. pe acest segment dar cu toate acestea au ramas si mai mult in urma constructorului american, transmite Bloomberg.In prima jumatate a acestui…