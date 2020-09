Germania a actualizat lista ”zonelor de risc“ din România – În ce condiții se intră în Republica Federală Autoritatile germane au actualizat lista ”zonelor de risc“ din Romania, cu intrare in vigoare din 9 septembrie, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). ”Ca urmare a acestei actualizari, judetul Iasi a fost introdus in categoria de risc, iar judetele Buzau, Galati si Vrancea au fost retrase de pe lista ”zonelor de risc“. La acest moment, tinand cont de aceste ultime decizii ale autoritatilor germane, alaturi de municipiul Bucuresti, 11 judete din Romania se afla pe lista “zonelor de risc”: Arges, Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Dambovita, Iasi, Ilfov, Prahova, Vaslui, Valcea”, a anuntat MAE,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

