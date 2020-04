Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti, transmite Reuters. De marti dimineata pana miercuri dimineata in Germania…

- Bilantul epidemiei de COVID-19 din Germania a crescut la 67.051 de cazuri de infectare si 682 de decese, a anuntat marti Institutul Robert Koch, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. Numarul de contaminari a crescut cu 4.615 comparativ cu ziua precedenta, in timp ce cel al deceselor a urcat cu 128.Ludovic…

- Numarul de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a crescut semnificativ in Romania, in ultima zi. „Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca 10 persoane au fost testate pozitiv pentru virusul, care provoaca boala COVID-19. „Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 168 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 168 de cetațeni…

- Numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in Germania a crescut cu 671 si a ajuns la 3.062, a anuntat vineri Institutul Robert Koch pentru boli infectioase, relateaza Reuters.Potrivit sursei citate, cinci persoane au decedat dupa ce fusesera testate pozitiv pentru Covid-19,…

- Situatia in Bucuresti a devenit alarmanta dupa ce au fost confirmate doar astazi, 10 martie, opt cazuri noi de imbolnaviri cu coronavirus."Sunt confirmate pozitiv la testul coronavirus COVID 19 un numar de sapte cazuri, din Bucuresti. 3 sunt in legatura cu cazul Gerota, 1 este contact al primului infectat…

- Astazi, 4 martie, la nivel national sunt in carantina institutionalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…

- Autoritațile germane au anunțat vineri ca au confirmat al șaptelea caz de infectare cu noul tip de coronavirus din China in persoana unui barbat care lucreaza pentru compania din Bavaria unde alți cinci angajați au fost diagnosticați cu acest virus, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Anterior,…