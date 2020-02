Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece copii se afla printre cei 52 de raniti de un sofer care a intrat cu masina in multime, in timpul unui carnaval la Volkmarsen, in nordul landului Hesse, a indicat marti Politia locala, care ancheteaza acum motivul suspectului arestat, informeaza AFP.

- Optsprezece copii se afla printre cei 52 de raniti de un sofer care a intrat cu masina in multime, in timpul unui carnaval la Volkmarsen, in nordul landului Hesse, a indicat marti Politia locala, care ancheteaza acum motivul suspectului arestat, informeaza AFP, potrivit news.ro."Exista 18…

