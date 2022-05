Stiri pe aceeasi tema

- Germania incearca sa accelereze constructia terminalului pentru a importa gaze naturale lichefiate din diverse tari, inclusiv din Statele Unite. ”Avem o sansa mare sa facem ce este in mod normal imposibil in Germania: sa construim un terminal de gaze naturale lichefiate in aproximativ 10 luni si sa…

- Gentiloni, a declarat sambata ca criza din Ucraina va duce la o perioada de crestere mai lenta pentru cele 19 tari care folosesc moneda euro. Previziunea blocului european, privind crestere de 4% in 2022, emisa cu putin timp inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia pe 24 februarie, va trebui revizuita…

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care il condamna pe presedintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi, o demonstratie rara de unitate in Congresul american, profund divizat, transmite Reuters. Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si…

- Uniunea Europeana a interzis firmelor de rating de top sa evalueze datoria suverana a Rusiei și companiile țarii, ca parte a celui mai recent pachet de sancțiuni, a anunțat marți, 15 martie, Comisia Europeana.„Aceste sancțiuni vor contribui și mai mult la creșterea presiunii economice asupra…

- Fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder, se intalnește, joi, la Moscova, cu președintele rus, Vladimir Putin,pentru a discuta cu acesta despre oprirea invaziei din Ucraina, relateaza sursele Politico, potrivit The Guardian. Vizita lui Schroder la Moscova dupa ce, la Istanbul, au avut loc discuții…

- Rusia cere Ucrainei sa inceteze acțiunile militare, sa iși schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…