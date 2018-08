Gerea, ALDE:Probabil Norica Nicolai va deschide lista la europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Suspendarea lui Iohannis, motiv de disputa in coaliție. In timp ce social-democrații cer, in continuare, suspendarea președintelui, partenerii din ALDE incearca sa calmeze spiritele. Liderii PSD invoca faptul ca președintele nu a numit un șef la DIICOT, deși a trecut de avizul CSM, dar și faptul ca…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, duminica, pentru „Evenimentul zilei”, ca liderii coaliției de guvernare ar trebui sa in calcul, la analiza privind o eventuala suspendare din funcție a lui Klaus Iohannis, de „rezultatele și costurile" celor doua suspendari din funcție ale fostului președinte…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a anunțat casenatorul Ion Popa, fost președinte PNL Argeș, s-a inscris in ALDE. Ion Popa a fost ales parlamentar inCircumscriptia electorala nr. 03 Arges. Ion Popa a anunțat, in ...

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, ca va participa la mitingul PSD din 9 iunie pentru a milita pentru ”o tara ca afara, fara binom si fara abuzuri”, in care drepturile romanilor sa fie respectate de toate institutiile statului, inclusiv institutiile de forta.

- De 1 Iuniei, echipa ALDE Pitești a celebrat Ziua Copilului și a petrecut, cu mic cu mare, alaturi de copiii care au venit la plimbare in Parcul Trivale și in parcurile din Gavana 2, inclusiv in cel reamenajat in urma demersurilor consilierului local Ionuț Zidaru. ”Am imparțit baloane și le-am dat copiiilor…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a afirmat, luni, la Antena 3 ca membrii ALDE nu au primit nicio invitație, iar singurul risc pentru PSD in ceea ce privește mitingul uriaș pregatit de social-democrați pentru 9 iunie este sa nu-și poata mobiliza susținatorii."Singurul risc este ca PSD-ul…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea acuza demagogia lui Dacian Cioloș. Deputatul de Argeș susține ca sub guvernarea sa, Dacia Cioloș a dat dovada ca a fost un premier care a fost aservit intereselor din afara ...