- Tudor Chiria a facut apel la calm dupa incidentele violente din Piata Victoriei, in care jandarmii au recurs la gaze lacrimogene pentru a opri inaintarea manifestantilor. Artistul subliniaza ca violenta nu este o solutie, ci un numar cat mai mare de oameni pasnici va reusi sa faca diferenta la mitingul…

- Dacian Ciolos ar putea fi cel care va "confisca" protestul diasporei de vineri, 10 august. Afirmatia a fost facuta de catre analistul politic Bogdan Chirieac, in cadrul unei interventii la Antena 3. "Eu cred ca domnul Ciolos va confisca acest miting, pentru ca domnia sa este candidatul cel…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, marți, ca prin invitația lansata de Dan Barna fostei șefe a DNA Laura Codruța Kovesi de a se inscrie in USR și ca ulterior i se va propune sa candideze la prezidențiale, USR incepe sa confirme zvonurile potrivit carora e un partid creat de sistem."Din…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a declarat marti ca din punctul lui de vedere nu se mai impune acum suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. "Noi in ALDE nu am discutat de suspendarea presedintelui, decat acesta legat de refuzul de a semna decretul de revocare a doamnei Kovesi din fruntea DNA. Alte…

- Vicepresedintele PSD Gabriel Vlase, unul dintre liderii social-democrati ostili lui Liviu Dragnea, a fost votat in functia de director al SIE, la propunerea presedintelui Iohannis. El a depus joi juramantul la Palatul Cotroceni, ceremonie la care au lipsit Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ambii…

- ”Pe 22 iunie PSD a trecut de linia rosie. El a-ncetat sa mai fie un partid normal care duce o politica normala, devenind un posibil grup de asalt in slujba unui potential dictator. E extrem de ingrijorator limbajul folosit de Liviu Dragnea si de cei din jurul sau, pentru ca sugereaza o politica de…

- Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca manifestatia organizata sambata de social-democrati in Piata Victoriei a fost „mitingul mic“, iar urmatorul va fi „urias“ si va fi organizat in alta parte, pentru ca in Piata Victoriei nu va fi loc suficient. „A fost o emotie puternica in Piata,…

- Mii de persoane au protestat, sambata seara, in Piața Victoriei din București și in mai multe orașe. Oamenii au acuzat coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala si indeparteaza Romania de standardele europene si democratice.