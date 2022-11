Stiri pe aceeasi tema

- Gerard Pique și-a anunțat retragerea din fotbal și a transmis ca sambata aceasta va fi ultimul sau meci pe Camp Nou, contra celor de la Almeria, dupa cum a explicat intr-o inregistrare video pe rețelele de socializare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Barcelona și Bayern Munchen se intalnesc in cel mai tare meci al zilei de miercuri din Liga Campionilor! Totuși, confruntarea de pe Camp Nou, care are programat fluierul de start la 22:00, e importanta doar pentru gazde, trupa lui Xavi fiind obligata sa caștige! Dupa 4 etape, Bayern Munchen are punctaj…

- Barcelona a caștigat cu greu meciul cu Celta Vigo, 1-0, dupa ce in finalul partidei a rezistat cu greu atacurilor adverse. Formația lui Xavi a caștigat cu emoții duelul de pe Camp Nou, iar acum se pregatește de meciurile cu Inter (miercuri, 22:00) și Real Madrid (duminica, 17:15). Barcelona, victorie…

- Jeremy Huyghebaert și-a aflat diagnosticul dupa accidentarea din meciul cu Rapid. Fundașul lui FCU Craiova a rezistat doar 21 de minute pe teren, iar Marius Croitoru a fost nevoit sa il schimbe cu Gabi Enache. Temerile staff-ului tehnic al lui FCU erau ca jucatorul oltenilor sa nu fi suferit o ruptura…

- Meciul dintre Barcelona și Cadiz din La Liga a fost oprit temporar, sambata, cu mai puțin de 10 minute inainte de final, dupa ce un suporter a facut infarct. Jeremias Ledesma, portarul echipei Cadiz, a fost laudat pe rețelele sociale dupa ce a fugit pe teren cu o trusa medicala, pe care aruncat-o in…

- Barcelona a caștigat trofeul „Juan Gamper” dupa victoria 6-0 impotriva celor de la Pumas, partida in care Robert Lewandowski a stralucit. Totuși, un detaliu inedit s-a observat in tribunele de pe „Camp Nou”. La meciul in care Barcelona și-a prezentat noile achiziții in fața fanilor, un moment surprinzator…