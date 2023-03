Stiri pe aceeasi tema

- Despartirea dintre Shakira si fotbalistul Gerard Pique a ramas in istorie. Cantareata columbiana tocmai a doborat 14 recorduri mondiale datorita „Music Sessions, Vol. 53”, titlul in care isi regleaza conturile cu fostul ei partener.

- Gerard Pique este gata sa se casatoreasca cu noua iubita dupa doar cateva luni. Fotbalistul radiaza de fericire alaturi de Clara Chia Marti de cand s-a desparțit de Shakira. Sportivul și celebra cantareața nu au facut nunta nici dupa 12 ani de relație.

- Marina Dina a facut primele declarații despre desparțirea de tatal copiilor și relația cu noul iubit. Fosta asistenta TV a marturisit ca este mai fericita ca niciodata și in momentul de fața are tot ceea ce avea nevoie.

- In ziua de Dragobete, Shakira a lansat alaturi de Karol G, o cunoscuta cantareața și compozitoare columbiana, melodia „TQG”. Artistele și-au unit forțele și canta impreuna despre iubiții infideli.Piesa are, in doar doua ore de la lansarea ei pe Youtube, peste un milion și jumatate de vizualizari. Artistele…

- Gerard Pique și Shakira s-au desparțit in urma cu un an, insa scandalul dintre ei continua, asta pentru ca Shakira a lansat o piesa in care l-a ironizat pe fostul partener, iar fotbalistul a fost cel care i-a oferit mai multe replici cantareței. Gerard Pique și-a luat mașina despre care canta vedeta…

- Gerard Pique a reacționat dupa ce a fost ironizat de Shakira in piesa pe care artista a lansat-o de curand. Ce mesaj a transmis fotbalistul. Sportivul a parasit-o pe cantareața pentru o tanara in varsta de 22 de ani. Vedeta nu s-a putut abține și l-a „atacat” pe fostul ei partener in melodia care a…

- Steliano Filip iubește din nou, la aproape doi ani de la separarea de fosta lui soție, Bianca Marina. Fotbalistul și-a refacut viața și a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars cu privire la o noua casnicie alaturi de noua lui partenera, Fiviane.

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.