- Presa mondena din Spania arunca bomba. Gerard Pique a fost inșelat de Clara Chia Marti, tanara de 24 de ani care l-a cucerit și l-a „luat” de langa Shakira. Amantul ar fi chiar Pep Guardiola, antrenorul formației Manchester City. Gerard Pique, inșelat de Clara Chiar Marti. Tanara ar fi avut o aventura…

- Manchester United a publicat astazi o serie de fotografii cu Julia Roberts pe propriul stadion, „Old Trafford”, ca urmare a afirmațiilor lui Pep Guardiola de marți seara. Antrenorul lui Manchester City se declarase dezamagit de faptul ca actrița americana i-a vizitat pe cei de la United in loc sa vina…

- Ajuns in ianuarie 2018 la Manchester City, fundașul central Aymeric Laporte vrea sa plece de la formația lui Pep Guardiola. Barcelona a intrat pe fir, iar fundașul spaniol ar fi de acord cu un transfer in Catalunya. Nemulțumit ca a jucat doar 15 partide in acest sezon, Aymeric Laporte a transmis conducerii…

- Dupa ce s-au fotografiat in premiera impreuna, oficializand relația, Pique și noua lui iubita, Clara Chia Marti, sunt vazuți tot mai des in locuri publice. Totuși, ultima aventura in oraș a celor doi nu s-a terminat cu bine. Presa din Spania scrie ca fostul fundaș și iubita lui ar fi fost dați afara…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul lui Manchester City, a declarat ca „daca aș fi antrenor secund și m-ar suna Barcelona, m-aș duce”. Declarația a venit in contextul duelului cu Mikel Arteta, fostul sau secund, care s-a dus la Arsenal, clubul sau de suflet, atunci cand i s-a oferit șansa. Manchester…