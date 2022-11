Gerard Pique are interzis să se mute cu noua iubită în casa…

Dupa mai multe negocieri Shakira și Gerard Pique, au ajuns la un acord. Cantareața i-a interzis fostului jucator de la Barcelona sa se mute cu noua iubita in casa in care au locuit impreuna, asta dupa ce cei doi au scos la vanzare vila in valoare de 10 milioane de euro.