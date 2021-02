Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt nevinovat si nu am de ce sa-mi fac griji'', a declarat actorul Gerard Depardieu pentru editia de joi a cotidianului italian La Repubblica, in replica la aparitia in mass-media a informatiei referitoare la punerea lui sub acuzare pentru ''violuri'', informeaza AFP.

- ''Sunt nevinovat si nu am de ce sa-mi fac griji'', a declarat actorul Gerard Depardieu pentru editia de joi a cotidianului italian La Repubblica, in replica la aparitia in mass-media a informatiei referitoare la punerea lui sub acuzare pentru ''violuri'', informeaza…

- Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP. Votul asupra actului de acuzare este asteptat sa…

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor impotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol in incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times.