Gerard Depardieu a votat la alegerile din Rusia. Actorul francez este considerat un apropiat a lui Vladimir Putin

Actorul francez Gerard Depardieu, care are si cetatenie rusa, a votat la alegerile parlamentare din Rusia. El și-a exprimat opțiunea la Ambasada Rusiei la Paris. Depardieu a fost surprins in imagini de jurnalistul Francis Scarr . In other news, Russian national Gerard Depardieu has arrived at the embassy in Paris to cast his vote in the State Duma election pic.twitter.com/jCsROse75p — Francis Scarr (@francska1) September 19, 2021 La inceputul anului 2013, Gerard Depardieu a primit cetațenia rusa, printr-un decret semnat de Vladimir Putin. Iar in septembrie, anul trecut, vedeta a fost botezata…