- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un artist iubit de milioane de persoane s-a stins din viața la varsta de 48 de ani. Starul a fost gasit mort in casa, insa pana in momentul de fața cauza decesului nu a fost dezvaluita.

- Starul de la Hollywood, cunoscut și pentru activismul de mediu, Arnold Schwarzenegger a denuntat joi faptul ca guvernele lumii "nu isi indeplinesc responsabilitatile" in fata crizei climatice, si le-a acuzat ca permit prea multa birocratie, care impiedica salvarea planetei, la deschiderea celui de-al…

- Starul argentinian Lionel Messi a declarat ca ideea de pune capat carierei sale fotbalistice nu ii trece deocamdata prin minte si ca, la 36 de ani, "se simte foarte bine competitiv", chiar daca nu mai evolueaza in fotbalul european, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

- Interzisa de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august 2024) din cauza invaziei Ucrainei, Rusia desfașoara o campanie concertata pentru a discredita evenimentul sportiv planetar, a avertizat, intr-un nou raport citate de Metro, „Microsoft’s Threat Analysis Center” (MTAC - Centrul…

- Lenny Kravitz, singurul artist cu 4 premii Grammy consecutive la categoria “Best Male Rock Vocal Performance”, va ajunge in aceasta vara pe scena principala a unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, UNTOLD. Rock starul american a anunțat ca va avea un show live la finala evenimentului…

- De-a lungul impresionantei sale cariere, Florin Piersic a cucerit inimile a milioane de romani. Indragitul actor și Anna, partenera lui de viața, sunt impreuna de mulți ani. Cei doi s-au cunoscut intr-un loc neașteptat, iar artistul nici nu se gandea ca sta de vorba cu femeia care urma sa-i devina cea…

- La varsta de 100 de ani, un veteran de razboi, Harold Terens, și-a gasit dragostea și se va casatori cu Jeanne Swerlin, in varsta de 96 de ani, in Franța. Ceremonia coincide cu aniversarea a 80 de ani de la debarcarea aliaților in Normandia, oteaza Mediafax.