- Ger in toata țara. Potrivit Administrației Naționale de MeteorologieAu fost minus 23 de grade la Miercurea Ciuc, iar meteorologii spun ca temperaturile vor scadea și mai mult. Statia meteo Miercurea Ciuc a inregistrat, in noaptea de sambata spre duminica, minus 23 de grade, cea mai scazuta temperatura…

- In depresiuni intramontane, termomemtrele au coborat chhiar și sub 20 de grade Celsius. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate Cea mai redusa temperatura a fost la Varful Omu, minus 24 de grade Celsius, in timp ce la "polul frigului",…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis azi o avertizare meteo in care se arata ca din aceasta seara si pana miercuri dimineata, in intreaga tara temperaturile vor scadea brusc, sub normalul lunii ianuarie. Temperaturile vor cobora pana la minus 8, in zonele de cimpie din sud si in Dobrogea,…

- Gerul Bobotezei vine anul acesta dupa calendarul Iulian, adica pe Stil Vechi.Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o informare meteo de vreme severa, cu nopți și dimineți geroase, valabila din noaptea de vineri spre sambata pana la jumatatea saptamanii viitoare.Informarea meteo ...

- Vremea va fi deosebit de calda in Capitala in urmatoarele trei zile, cu temperaturi maxime de pana la 15 grade Celsius, in timp ce vantul va sufla slab pana la moderat, potrivit prognozei speciale emise marti de Administratia Nationala de Meteorologie pentru municipiul Bucuresti. Astfel, potrivit…

- Ziarul Unirea Minus 7,4 grade la Miercurea Ciuc, noaptea trecuta, cea mai scazuta temperatura in țara din acest sezon In noaptea de marți spre miercuri, in județul Harghita, s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din acest sezon din tara, minus 7,4 grade Celsius. Chiar și la stațiile de pe varfurile…