- O mare rușine pe obrazul Timișoarei. Suntem in 2021, anul in care, daca nu ar fi venit pandemia, Timișoara ar fi trebuit sa fie Capitala Culturala a Europei. La 10 minute de plimbare de kilometrul 0 al orașului, mai multe terenuri pe malul reabilitat cu fonduri europene al canalului Bega, zac in paragina.…

- Germania a suspendat luni, „cu titlu preventiv”, utilizarea vaccinului anti-COVID-19 al laboratorului britanico-suedez AstraZeneca. Decizii identice au mai luat Spania, Franta, Italia, Islanda, Norvegia, Danemarca si Olanda. Austria, Estonia, Letonia, Lituania, Romania si Luxemburg oprisera de la utilizare…

- Elvetienii au votat duminica, 7 martie, in favoarea interzicerii ascunderii fetei, un semnal impotriva islamului radical, potrivit sustinatorilor acestei initiative, considerata xenofoba si sexista de altii. In semn de raspuns, Rachid Nekkaz, 49 de ani, un om de afaceri franco-algerian, a anunțat ca…

- Avans al economiei romanești Foto Agerpres Economia României a înregistrat un avans de 4,8% în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu cel precedent, fiind cea mai puternica crestere a Produsului Intern Brut înregistrata de o tara membra a Uniunii Europene în…

- Subansamble de fibra optica pentru industria de telecomunicatii Foto: Arhiva. La Bistrita din aceasta primavara se vor produce subansamble pentru retele de fibra optica folosite în industria telecomunicatiilor. În fabrica noua, amenajata cu 1,3 milioane de euro, se vor face inclusiv…

- Un os de vaca inscripționat în secolul VII dovedește ca runele germanice au fost cea mai veche forma de scriere folosita vreodata de slavi, relateaza Phys.org.Pâna acum se credea ca aflabetul glagolitic, inventat de Sfântul Chiril - un calugar bizantin din secolul secolul XIX,…

- Ministrul Educației susține ca masca de protecție sa nu fie purtata de elevi in timpul orelor de educație fizica, pe modelul practicat de mai multe țari europene. Ministrul Sorin Cimpeanu a vorbit despre practicile cu privire la purtatul maștilor in timpul orelor de sport in restul Europei, dupa cum…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat la B1TV ca vaccinul de la AstraZeneca, ce va sosi in aceasta luna in Romania, va fi recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. „Dupa cum știm, in luna februarie urmeaza sa primim tranșele de vaccin alocate…