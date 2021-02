Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben in Dobrogea. In seara si noaptea de luni spre marti, 8 9 februarie , vantul se va intensifica in zonele montane, cu viteze de 80...90 km , precum si in sudul Transilvaniei si in Dobrogea, unde vor fi rafale in genera de 55...65 de km h. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de polei. Luni, in nordul tarii vor cadea precipitatii sub forma de ninsoare, iar in partea de centru si sud va ploua. La Briceni maxima va fi de minus un grad, iar la Soroca de minus doua grade.

- Se anunța lapovița și ninsori incepand de marti seara, iar minimele coboara la minus 3 grade. Disney restricționeaza accesul copiilor la cateva animatii clasice. Motive de rasism In intervalul: marți ora 18:00 - joi ora 10:00, vremea va fi inchisa. Incepand din seara zilei de marti (26 ianuarie)…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa valabila in toata țara, incepand din 16 ianuarie pana pe 20 ianuarie. Specialistii anunta nopți și dimineți geroase. ANM a emis o informare meteo de vreme severa. Urmeaza patru zile cu temperaturi extrem de scazute in toata tara…

- Sambata intra in vigoare avertizarea de Cod Galben de schimbare brusca a vremii, valabila pana in 19 ianuarie. In urmatoarele 24 de ore, cerul va fi variabil si se asteapta ger in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi minus noua grade, iar la Balti minus 8.

- "Sfarsitul saptamanii aduce intr-adevar o racire in ceea ce priveste vremea pentru ca o masa de aer rece va stationa cel putin pentru urmatoarele zile pana spre finele celei de-a doua decade a lunii ianuarie. In zonele depresionare vorbim de temperaturi cu minus 15, minus 18 grade Celsius si cel mult…

- Sambata, vremea continua sa se raceasca. Soarele rasare la ora 07:35. Meteorologii au emis un cod galben de precipitații pentru tot parcursul zilei. In zonele deluroase și la munte precipitațiile vor fi mixte apoi treptat se vor transforma in ninsori depunandu-se un strat bun, de zapada. Și in zonele…