- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua avertizari Cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si polei pentru 22 de judete, pana luni dimineata, si o informare de precipitatii moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului, valabila…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica, o atenționare cod galben de ninsori abundente și intensificari ale vantului, pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Munții Banatului și zona Carpaților Meridionali. Meteorologii se așteapta ca in orele urmatoare sa se depuna un strat consistent…

- In noaptea de duminica spre luni, stratul de zapada va avea peste 15 centimetri in Capitala. Temperatura minima se va situa in jurul valorii de zero grade, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Cerul va fi noros iar in cursul nopții de duminica spre luni și in prima parte a zilei de luni vor…

- Meteorologii au emis o avertizarea meteo de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie anunța ninsori, vant puternic și polei pentru sudul țarii. Informarea meteo este valabila de sambata, 9 ianuarie pana marți, 12 ianuarie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben de ninsori abundente, valabil in 14 judete din Romania, inclusiv Buzau. Noua avertizare va fi in vigoare de miercuri ora 17.00 pana vineri ora 15:00. Meteorologii au transmis si o informare de ploi si vant pentru sudul, estul si centrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani in țara, pana in 21 decembrie. Pana la finalul lunii noiembrie se incalzește ușor, cu maxime de 9-10 grade Celsius in unele zone mai joase. Vremea ramane rece noaptea cu temperaturi negative. Decembrie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza pentru perioada 16-29 noiembrie. Meteorologii anunta ca in primele zile ale intervalului valorile termice se vor situa in general peste mediile multianuale, cu maxime la nivelul regiunii in jur de 12 grade si minime de 4...6 grade. Dupa 20 noiembrie,…

- Meteorologii anunța ca, dupa o perioada de cateva zile in care vremea se va menține mai calda decat cea obișnuita pentru aceasta perioada, va avea loc o racire accentuata, incepand cu data de 20 noiembrie. De asemenea, ANM anunța ploi in perioada 21-24 noiembrie. Administratia Nationala de…