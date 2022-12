Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com, citat de News.ro. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni In…

- Pentru mare parte dintre americani, weekendul de Craciun a fost afectat de o violenta furtuna de iarna, care, insotita de temperaturi extreme, a provocat intreruperi masive ale alimentarii cu electricitate si a cauzat deja moartea a cel putin 17 persoane, informeaza duminica AFP.

- Mulți sunt blocați pe aeroporturi dupa ce avioanele cu care trebuiau sa decoleze au ramas la sol. Iar pentru acest sfarșit de saptamana, meteorologii americani au anunțat temperaturi de pana la minus 45 de grade Celsius, anticipand „cel mai friguros Craciun din ultimii 40 de ani”.Furtuna de zapada,…

- Peste 3.900 de zboruri au fost anulate vineri din cauza puternicei furtuni hibernale care loveste Statele Unite ale Americii si ii afecteaza pe cei care doreau sa calatoreasca de Craciun pentru a fi alaturi de familie, anunța Reuters.

- Ninsorile abundente si temperaturile polare care afecteaza Statele Unite in apropierea Craciunului sunt provocate de un fenomen meteorologic denumit ''bomba depresionara'', cauzat de un ciclon care se intensifica foarte rapid, dar al carui caracter exceptional este conferit de un front atmosferic…

- Centrul si estul Statele Unite vor fi afectate in urmatoarele zile de un "ciclon bomba", un fenomen cunoscut si ca "ciclogeneza exploziva", care presupune o scadere accelerata a presiunii atmosferice ce vine la pachet cu vanturi foarte puternice, caderi masive de zapada si scaderi bruste de temperatura,…

- O puternica furtuna de iarna este asteptata sa loveasca in acest weekend regiuni extinse din Statele Unite, amenintand sa faca ravagii in perioada in care zeci de milioane de americani planuiesc sa calatoreasca pentru sezonul sarbatorilor de iarna, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi…

