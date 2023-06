Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, iubita lui, Georgina Rodriguez, și copiii lor petrec in aceasta perioada o vacanța de lux pe un iaht, in largul coastelor Sardiniei. Cum era de așteptat, pararazzi sunt pe urmele lor și ii fotografiaza la tot pasul, surprinzandu-i de multe ori și in ipostaze mai puțin placute.

- Mateo, fiul in varsta de 5 ani al lui Cristiano Ronaldo, a purtat echipamentul Barcelonei, fosta rivala a tatalui sau. Georgina Rodriguez a publicat pe Instagram o imagine in care Mateo, flancat de surorile lui, apare purtand echipamentul complet al celor de la Barcelona. Mateo, fiul lui Cristiano…

- Prințesa de Wales a lasat hainele de ceremonie și a fost in centrul atenției cu o pereche de blugi de tip cargo. Iata cat de bine a aratat, dar și care e secretul sau pentru o poza perfecta!

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu s-ar fi acomodat deloc la Al-Nassr și ar renunța la salariul astronomic de 200 de milioane de euro ca sa se intoarca in Europa. Portughezul pastreaza o alta aparența in spațiul public. Joi, Ronaldo a publicat pe Instagram o imagine de la antrenamente cu descrierea „Ana…

- Georgina Rodriguez iși face mai departe „de cap”, deși Cristiano Ronaldo i-a transmis pe un ton ferm sa nu posteze atat de des imagini imbracata sumar sau etalandu-și produsele de lux. Logodnica fotbalistului a participat la o ședința foto pentru o firma de moda in care a fost imbracata in colanți și…

- Neymar (31 de ani), fotbalistul brazilian al lui PSG, a anunțat ca el și partenera lui, Bruna Biancardi, așteapta un copil. Informația a fost impartașita de sud-american pe contul personal de Instagram. Neymar, fotbalistul lui PSG, va avea un copil cu partenera lui, Bruna Biancardi: „Vei ajunge intr-o…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) ar fi extrem de suparat pe Georgina Rodriguez (29), iubita sa, pe care o considera prea egocentrica. Picatura care a umplut paharul pentru Ronaldo ar fi fost o postare a Georginei pe Instagram, in care rememora un moment din 2020, cand cei doi și-au achiziționat un iacht.…

- Laurențiu Reghecampf este un barbat implinit din toate punctele vedere, iar antrenorul se bucura de frumoasa lui o familie și impartașește cu fanii lui fotografii emoționante cu cel mic, dar și cu partenera lui, Corina Caciuc. Iata imaginile postate de antrenor pe contul lui personal de Instagram!