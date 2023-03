Stiri pe aceeasi tema

- Georgina Rodriguez este una dintre cele mai apreciate iubite de fotbaliști din intreaga lume. Alaturi de Cristiano Ronaldo, dar și de cei cinci copii pe care ii au impreuna, aceasta traiește viața la care a visat. Vedeta este foarte activa rețelele sociale, acolo unde iși ține fanii la curent cu fiecare…

- Partenera lui Cristiano Ronaldo este mereu in centrul atenției presei, astfel ca se vorbește despre tot ceea ce face ea, și de bine, și de rau. Acest lucru nu s-a schimbat nici dupa ce a plecat sa locuiasca in Arabia Saudita, acolo unde joaca portughezul in prezent. Recent, superba bruneta a fost ținta…

- Dupa transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr, familia portughezului s-a mutat la Riyadh, intr-o locație de lux. Partenera fotbalistului a implinit 29 de ani, ocazie cu care a organizat o petrecere, la care a invitat membrii familiei, dar și prieteni apropiați, relateaza presa romana .

- Georgina Rodriguez continua sa fie in centrul atenție și dupa ce logodnicul ei a semnat contractul cu Al Nassr. Jurnaliștii au calculat ca hainele și bijuteriile pe care le-a purtat, la ceremonia la care a fost prezentat Cristiano Ronaldo, au costat peste 400.000 de euro. Frumoasa bruneta i-a cucerit…

- Este dezvaluirea momentului despre Cristiano Ronaldo. Totul s-a aflat dupa ce starul portughez a plecat la arabi. Are legatura cu fotbalistul, dar si cu partenera acestuia. Vezi AICI ce sunt obligati sa faca Ronaldo si Georgina Rodriguez... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cristiano Ronaldo a fost primit cu fast la noua sa echipa, Al Nassr, din Arabia Saudita. Stadionul de 25.000 de locuri a fost plin, chiar daca intrarea nu a fost libera. Supoterii echipei Al Nass au platit aproape 4 euro ca sa participe la eveniment. Portughezul a pornit, insa, cu stangul in fața noilor…

- Cristiano Ronaldo a semnat un contract uriaș cu Al-Nassr, dar presa speculeaza ca in viața personala lucrurile nu-i merg foarte bine și ca relația cu Georgina Rodriguez este foarte aproape de final. Cei doi au fost insa impreuna la momentele festive din Arabia Saudita, iar jurnaliștii de la The Sun…