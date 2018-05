Stiri pe aceeasi tema

- De curand Lino Golden și fosta iubita, Lorena Vișan, și-au spus: „Adio!” și fiecare a mers pe alt drum in viața. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). „Fiul adoptiv” al lui Alex Velea și-a refacut repede viața amoroasa, iar acum se iubește cu fosta partenera a […]…

- Probleme in debutul deschiderii sesiunii de primavara a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Un raport elaborat de trei experți independenți Post-ul Agenda parlamentara: Cezar Preda (PNL) declarații in cazul scandalului Azerbaidjian „Nu am avut in viața mea afaceri cu petrol” apare prima…

- A nascut imediat dupa declanșarea unui scandal de infidelitate provocat de partenerul sau de viața, Tristan Thompson, surorile Kourtney și Kim, dar și mama Kris Jenner, fiindu-i aproape in cel mai emoționant moment din viața ei. Fetița lui Khoe Kardashian a venit pe lume acum 5 zile, pe 12 aprilie,…

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

- Delia iși traiește viața ca pe un maraton! Cand nu e pe scena, e la filmari, iar cand incheie filmarile, sigur e la vreun shooting. Chiar și așa, jurata iUmor are timp și de viața personala. Dupa ce s-a scris ca vrea sa devina mamica, vedeta a spus totul despre vizita la clinica de fertilizare.

- A trecut un an de la moartea Ilenei Ciuculete! Chiar si dupa atata timp, familia regretatei artiste se afla inca in razboi! Cornel Gales ii va face un parastas in Bucuresti, unde va imparti haine pentru "Zanica lui"

- Una dintre cele mai cunoscute nutritioniste, antrenoare de fitness si ”life coach”, asa cum se prezinta pe blogul ei, si vorbim aici de Cori Gramescu, si-a pus ordine in viata. ”Regina fitnessului” a incheiat civilizat o relatie de durata si i-a spus adio fostului ei iubit, aplicand chiar sfaturile…