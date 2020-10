FMI a prognozat in luna iunie o contractie de 4,9% in PIB-ul global in acest an. Cu toate acestea, economia globala a ajuns sa aiba performante mai bune decat asteptarile Fondului in trimestrele doi si treiI. Este asteptat ca acest lucru sa duca la ”o mica revizuire in sens pozitiva” a previziunilor sale de crestere, care urmeaza sa fie prezentate saptamana viitoare. ”Imaginea de astazi este mai putin sumbra. Acum estimam ca evolutiile din al doilea si al treilea trimestru au fost oarecum mai bune decat era de asteptat ”, a declarat Georgieva, care a preluat conducerea FMI in urma cu un an, in…