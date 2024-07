Georgica Cornu a fost parasita de noua iubita, iar acum vrea sa se impace cu Marina Almașan. Omul de afaceri incearca sa o faca pe vedeta de la TVR sa-l primeasca inapoi in viața ei.Relația de iubire de 13 ani dintre vedeta TVR Marina Almașan și omul de afaceri din Timișoara, Georgica Cornu, s-a sfarșit intr-un scandal public. In februarie, Marina Almașan anunța in presa desparțirea de Georgica Cornu, insa de atunci, situația dintre cei doi a escaladat semnificativ.Dupa desparțire, cei doi și-au adus acuzații grave pe rețelele de socializare. Marina Almașan a dezvaluit ca fostul iubit continua…