Noul prefect al Capitalei, Georgiana Vacaru, a vorbit, sambata, despre masurile de urgența luate in contextul creșterii ratei de incidența la 12,65 la mia de locuitori. Aceasta a anunțat ca jandarmi și polițiști vor patrula pe strazile Bucureștiului. Ea nu a venit cu masuri revolutionare, dar a dorit, se pare, sa-si puna amprenta asupra restrictiilor.