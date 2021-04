Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Cristescu a venit hotarata sa caștige sezonul 9 ”Chefi la cuțite”. Dupa 15 ani in care a lucrat pe vase de croaziera, concurenta s-a reorientat și a devenit antreprenor. Cu toate astea, succesul in afaceri nu este suficient și a decis sa-i dea pe spate pe chefi cu un preparat inedit.

- Campioana Romaniei la fitness, Ramona Erturk, a dezvaluit in emisiunea „Chefi la Cuțite”, pe Antena 1, ca a trait o drama in copilarie. „Am avut un semi-viol, a fost o poveste peste care am trecut foarte greu. Aveam 6 ani. Veneam de la gradinița, ma duceam acasa. Și, cand eram in parc, il simțeam in…

- Mariana Vermeșan a venit la Chefi la cuțite sa demonstreze ca merita cuțitul, insa povestea de viața a concurentei i-a lasat masca pe jurați. Aceasta a trait sub un pod o perioada din viața ei, cand totul parea ca se naruie.

- Roxana Blenche i-a facut iubitului sau o declarație de dragoste emoționanta pe rețelele de socializare, cu ocazia zilei lui de naștere. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite”, sezonul 8, i-a transmis o serie de urari care au topit inimile fanilor.

- Amalia Bellantoni a trecut prin clipe teribile. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a suferit trauma vieții ei. Chiar daca totul s-a intamplat in urma cu ceva timp, vedeta inca iși amintește cu greu de clipele grele.

- Maria Șandru este una dintre finalistele sezonului opt ”Chefi la cuțite”, care și-a caștigat fanii datorita sinceritații, dar și spiritului ei gata oricand de o ”lupta” in bucatarie. Insa, dupa ce a pierdut pe muchie de cuțit marele trofeu, fosta concurenta din echipa lui Sorin Bontea a promis pulic…

- Concurenta de la Chefi la cuțite, prima imagine cu ecografia fetiței! Frumoasa vedeta mai are puțin și devine mamica pentru prima oara! Like Creața și-a impartașit bucuria cu cei din mediul online!

- Like Creața nici bine nu a nascut pentru prima data și deja se viseaza, din nou, insarcinata. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a marturisit cați copii iși dorește pe viitor, iar raspunsul i-a lasat masca pe toți.