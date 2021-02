Stiri pe aceeasi tema

- Publicul a deliberat si cea care paraseste competitia Survivor Romania 2021 este Georgiana Lupu, astfel, Alexandra Stan salvandu se. Momente de mare emotie pentru cele doua echipe, ale Faimosilor si Razboinicilor la Survivor Romania 2021.Nominalizatii spre eliminare au fost Georgiana, Alexandra Stan…

- Musty, fratele lui Kamara, face parte din echipa Razboinicilor de la Survivor Romania. Dupe ce concurentul a primit mai multe critici din partea colegilor, artistul a avut prima reacție și vorbește despre evoluția lui in Republica Dominicana.„Ma așteptam, sincer, sa fie mai bun la adus puncte. Dar el,in…

- Deși in echipa Razboinicilor se strang randurile, surpriza din partea echipei ”Survivor Romania 2021” este ca noul concurent intrat in jungla va ajunge in echipa adversa, ce a Faimoșilor. Georgiana a fost mutata in tabara roșie in urma unei incaierari cu foștii sai colegi, Lucian a parasit competiția…

- Andreea Moșneagu a fost votata de colegii ei și de public,pentru a parasi „Survivor Romania 2021”. Concurenta de la Razboinici esteaccidentata la picior și așteapta revenirea in Romania pentru a-și rezolvaproblemele de sanatate. Aceasta a acordat un interviu in care a vorbit șidespre nunta cu iubitul…

- Ediția de vineri, 15 ianuarie, a emisiunii Survivor a fost una plina de surprize și de rastrunari de situație. Georgiana Lupu, cea care inițial ar fi trebuit sa paraseasca echipa Razboinicilor și implicit competiția, a primit o noua șansa! Georgiana va continua concursul ca membra a echipei Faimoșilor,…

- Georgiana Lupu de la „Survivor Romania 2021” a intrat in cursa pentru marele premiu, in echipa Razboinicilor. In urma unor conflicte cu colegii ei, aceasta a parasit echipa și a fost mutata la Faimoși. Povestea de viața a Georgianei este impresionanta. Concurenta a trecut prin multe incercari, insa…

- Panica in randul concurenților de la Survivr Romania, dupa ce Majda din echipa Faimoșilor a leșinat din cauza unei lovituri la cap. Medicii au ajuns imediat la fața locului, iar colegul ei Jador a ținut-o in brațe pana a primit ingrijiri medicale. Majda a fost lovita pe cap și umar cu roata, dupa ce…

- Emoții uriașe pentru cei 12 Faimoși si 12 Razboinici care au dat curs celei mai mari provocari, participarea la „Survivor Romania', reality show-ul care va putea fi urmarit, in curand, la Kanal D!Concurenții si-au luat la revedere de la familii, prieteni si s-au imbarcat plini de speranța in aeronava…