- Anca Dinicu este una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe de la noi din țara. Vedeta a marturisit la Xtra Night Show cum obișnuiește sa petreaca atunci cand merge la petreceri, dar și cat de ocupata a fost vara aceasta. Actrița susține ca nu a avut timp sa se odihneasca deoarece a participat…

- Anamaria Prodan a creat confuzie dupa ce a postat, pe Instagram, mai multe postari care denotau faptul ca ar avea un iubit. Ulterior, chiar a scris și cateva explicații foto in acest sens. Acum, insa, impresara clarifica situația.

- Cristina Spatar, in varsta de 50 de ani, a fost operata. Artista a facut primele declarații, dupa ce s-a trezit din anestezie și a anunțat ca este bine acum.Vedeta acuza in repetate randuri dureri de cap și, in cele din urma s-a dus la spital pentru mai multe investigații, unde a primit diagnosticul…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Cosmin Natanticu a dezvaluit ca soția lui, Eliza, ii face multe farse. Ce gluma a facut soțul Elizei, in direct. Chiar și el a sperat ca vedeta nu va urmari momentul. Umorul este foarte important in casnicia lor.

- Vica Blochina s-a accidentat grav in zona pieptul in timpul filmarilor de la Splash! Vedete la apa. Aceasta s-a lovit puternic și are o vanataie uriașa, motiv pentru care susține ca va merge și la spital pentru investigații.

- Romanița Iovan a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca s-a logodit cu Iulian Gogan. Cei doi au o relație de 14 ani, iar creatoarea de moda a dat mai multe detalii despre logodna.Dupa 14 ani de relație, Romanița Iovan și Iulian Gogan s-au logodit. Cei doi au vrut sa țina pentru ei acest eveniment…

- Anca Pandrea, in varsta de 76 de ani, a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri medicale. Actrița a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.Anca Pandrea a marturisit ca a ajuns recent la spital, dupa ce nu s-a simțit deloc bine. Actrița a povesti pentru Click! ca nu mai iese din casa…

- Casnicia dintre Brigitte Sfat și Florin Pastrama a ajuns la final dupa trei ani. Cei doi au avut parte de mai multe momente tensionate, insa de aceasta data au decis sa puna capat relației. Vedeta l-a acuzat pe partenerul ei de violența domestica, dar și ca ar fi parasit-o dupa ce ar fi purtata o ținuta…