Accident rutier in Constanta. Un pieton ranit

Accident rutier in municipiul Constanta. O victima.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina marti seara in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier in care este implicat un pieton, in dreptul Scolii 23 de pe strada Dezrobirii.Victima… [citeste mai departe]