Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan formeaza un cuplu de mulți ani, iar armonia domnește in familia lor chiar și acum. In emisiunea Chef de viața de la Antena Stars, difuzata sambata, de la ora 17:00, se poate vedea dinamica dintre cei doi. In cea mai recenta ediție, soțul artistei a demonstrat ca ii place sa-și ajute soția in orice circumstanțe.