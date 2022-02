Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu a trecut pentru divorț din care a invațat foarte multe lecții, iar acum este o femeie ambițioasa și puternica. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este implinita, atat din punct de vedere spiritual, cat și fizic.

- In ultima vreme au aparut mai multe zvonuri despre faptul ca Bogdan Mocanu ar fi murit intr-un accident de mașina. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a oferit o prima reacție și a marturisit cat de afectat a fost de știrile false care au circulat in mediul online.

- Lidia Buble și actorul cubanez, Harlys Becerra, formeaza iar un cuplu și se pare ca frumoasa cantareața se gandește la lucruri serioase. Antena Stars a descoperit ca artista a mers in vizita la socrii, dupa ce iubitul i-ar fi cunoscut deja parinții vedetei.

- Saveta Bogdan implinește astazi 76 de ani, iar cu aceasta ocazie, artista de muzica populara a fost surprinsa de cei dragi, care au venit in vizita sa o sarbatoreasca.Indragita artista implinește astazi 76 de ani, iar Antena Stars a surprins-o cu o frumoasa urare. Cantareața a primit foarte multe urari…

- Tragedie in showbiz-ul internațional! O indragita vedeta a incetat din viața la varsta de doar 33 de ani! Familia și apropiații sunt devastați de durere și nu pot accepta realitatea dura prin care trec. Iata despre cine este vorba, dar și care este cauza morții vedetei!

- Zi mare pentru Niculina Stoican! Indragita interpreta de muzica populara iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Niculina Stoican a marturisit ca, anul acesta, ziua ei de naștere a fost o zi normala, ca oricare alta. In ceea ce privește cadourile, celebra artista s-a declarat o persoana atipica.

- Dupa o operație de micșorare a stomacului in Turcia, Daniel Onoriu a fost internat in stare grava la spital. In aceste momente este intubat, iar familia a facut un apel pe rețelele de socializare, pentru ca toți cei care doresc sa il ajute sa mearga și sa doneze sange. Iata ce probleme au intampinat…

- In varsta de 85 de ani, Ileana Stana Ionescu a avut o apariție rara la TV alaturi de soțul ei, Andrei Ionescu, pe 30 noiembrie. Celebra actrița și partenerul sau au avut mai multe motive de sarbatoare in aceasta perioada. Și-au gasit puterea sa zambeasca, chiar daca traverseaza vremuri delicate. Ileana…