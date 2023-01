Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile cu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au aparut pe rețelele sociale, la scurt timp dupa ce soțul artistei de muzica populara a declarat ca mariajul lor este pe punctul de a destrama. Cei doi parteneri au fost surprinși in ipostaze romantice in vacanța din Maldive. Georgiana Lobonț…

- Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan pozeaza intr-o familie fara probleme și fericita, chiar daca soțul intrepretei de muzica populara a confirmat divorțul. Aceștia se afla in vacanța, in Maldive. Situația este incerta in cuplul celor doi. In urma cu doar cateva zile, Rareș Ciciovan anunța divorțul de…

- De la divorț, la impacare! Georgiana Lobonț a publicat pe rețelele de socializare fotografii din vacanța din Maldive alaturi de soțul ei, Rareș Ciciovan și copiii. Chiar daca partenerul de viața al cantareței a declarat in exclusivitate pentru SpyNews.ro ca va divorța, acum lucrurile dintre cei doi…

- Georgiana Lobonț a postat cateva imagini din vacanța din Maldive, iar fanii au observat imediat ca artista ar avea urme de vanatai pe maini și picioare. Cei care o urmaresc au luat cu asalt secțiunea de comentarii și au vazut ca vedeta are urme suspecte pe corp. Iata imaginile postate de soția lui Rareș…

- Care este adevarul despre desparțirea dintre Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan? Soțul vedetei a confirmat divorțul in exclusivitate pentru SpyNews.ro, asta dupa ce a intrat in legatura telefonica cu reporterii, insa Georgiana Lobonț a surprins pe toata lumea deoarece vedeta a postat imagini pe rețelele…

- Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan divorțeaza. Soțul interpretei de muzica populara a fost cel care a dorit separarea și a facut primele declarații despre alegerea facuta.In urma cu cateva zile, Georgiana Lobonț posta pe rețelele de socializare fotografii din vacanța in Maldive, unde era cu zambetul…

- Dupa ce Spynews.ro a dezvaluit superexclusivitatea zilei, aceea ca Georgiana Lobonț divorțeaza, acum am obținut și primele declarații ale soțului ei, Rareș Ciciovan, cel care de altfel a anunțat separarea. Intr-adevar, el confirma ca s-a desparțit de cunoscuta cantareața.

- Veste șoc in lumea showbiz-ului romanesc! Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, vor divorța! Dupa 7 ani de la nunta și doi copii, o fetița și un baiețel, cunoscutul cuplu a luat hotararea de a se separa. Avem informații exclusive!