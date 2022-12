Stiri pe aceeasi tema

- Foarte rar gasești oameni care au reușit in viața, care sa povesteasca, fara nici un fel de sfiala, despre toate momentele in care a suferit sau s-a bucurat, in care a avut temeri sau cand a reușit sa gaseasca calea care duce spre succes. Dr. Andra Șerban este un astfel de om și, cand stai de vorba…

- Un cuplu de tineri jurnaliști de televiziune din Ucraina se dedica acum in totalitate unui ONG independent, "Zemliachki", sau "Compatrioți", care se ocupa de articole vitale pentru femeile din forțele armate ucrainene.

- Matthew Perry a povestit in cartea sa, „Friends, Lovers, & the Big Terrible Thing”, despre banii pe care i-a incasat pentru serialul „Friends”. El a dezvaluit și ce salariu primeau ceilalți actori.Matthew Perry a interpretat rolul lui Chandler din serialul „Friends”, iar de curand a lansat cartea autobiografica…

- Orice femeie ar trebui sa știe ca toate tipurile de balsam pentru par netezesc cuticulele, ofera stralucire, inmoaie firele de par și restabilesc umiditatea parului. Ei bine, multe femei nu folosesc balsamul de par așa cum ar trebui sau așa cat ar trebui, iar daca țineți cont de cateva aspecte, parul…

- 1. Aveam emoții, dar trebuie sa ne liniștim, pentru ca stam foarte bine. Parlamentarul Ionuț Moșteanu, purtator de cuvant al USR, ne-a asigurat ca „Partidul o susține pe Clotilde Armand pentru un nou mandat la Sectorul 1.” E batalie mare acolo intre useriștii liberali și useriștii progresiști, nu ințelegem…

- Un soldat rus, care a fost ranit in lupta pentru orașul Liman, a relatat cum soldații ucraineni continuau sa avanseze in timp ce se tragea asupra lor. Acesta considera ca militarii ucraineni erau drogați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Alina Eremia este una dintre artistele pentru care țara noastra este cunoscuta datorita muzicii pop. Dupa ce piesele sale au intrat in tendințe și au fost ascultate de milioane de oameni, Alina Eremia continua sa apara pe scena chiar și atunci cand se confrunta cu probleme de sanatate. Cu toate ca doctorul…

- Lili Sandu și Silviu Țolu formeaza un cuplu de aproximativ 10 ani de zile. La „Vorbește lumea”, emisiunea pe care o prezinta la Pro TV, vedeta a recunoscut ca ea și partenerul au fost la un pas de desparțire, chiar dupa ce baiețelul lor a venit pe lume. In luna august a anului 2020, Lili Sandu a nascut…