- Georgiana Lobonț a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre cadoul pe care l-a primit de la soțul ei, Rareș Ciciovan, chiar in ziua de 1 martie. In aceste momente, cantareața radiaza de fericire, cu toate ca in urma cu o luna soțul ei anunța ca divorțeaza. Iata ce declarații a facut artista!

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre absența ei de la procesul pe care il are cu Bianca Dragușanu. Artista considera ca fostul soț incearca sa-i faca rau prin intermediul altor persoane. Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, la…

- Georgiana Lobonț a avut parte de o surpriza de zile mari in aceasta dimineața. Cantareața s-a trezit cu un cadou in valoare de sute de mii de euro de la nimeni altul decat chiar soțul ei, Rareș Ciciovan. In exclusivitate pentru Spynews.ro, artista face primele declarații despre darul primit.

- Georgiana Lobonț i-a dat replica lui Armin Nicoara la Antena Stars, dupa ce artistul a spus ca nașa lui nu ii mai raspunde la telefon și ar fi suparata pe el de la scandalul divorțului. Cantareața neaga orice suparare inte ei doi, in ciuda faptului ca a ales sa nu-i mai raspunda la mesaje.

- Georgiana Lobonț se afla in centrul atenției, dupa ce soțul ei, Rareș Ciciovan, a marturisit ca urmeaza sa divorțeze de solista de muzica de petrecere. In urma cu cațiva ani, artista a mai fost implicata intr-un scandal de proporții, cu fina ei, Vladuța Lupau. Georgiana Lobont, scandal de zile mari…

- Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, e de mai bine de un an internata intr-un centru de recuperare. Mama Oanei Roman are mai multe probleme de sanatate, acum cateva luni a fost și operata la șold. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit cum se simte mama ei dupa intervenția suferita.…

- Ramona Badescu a spus ce planuri are pentru anul acesta și ca iși dorește sa se intoarca pe scena. Actrița are un program foarte incarcat, insa vrea sa continue sa faca ceea ce ii place. Vedeta a anunțat ca iși dorește sa se intoarca la munca. Ramona Badescu, in varsta de 54 de ani, are o cariera de…