Georgiana Lobonț, adevărul despre căsnicia cu Rareș. De ce s-au opus părinții artistei și prin ce dramă a trecut înainte să devină mamă Georgiana Lobonț a vorbit cu sinceritate si asumare despre viața ei personala, despre lucrurile pe care le-a ascuns pana acum in sufletul ei. Georgiana Lobonț, una din cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere din Romania, nu a avut o viața complet roz, iar casnicia ei cu Rareș a avut parte de piedici inca de la inceput. Printesa muzicii de petrecere este casatorita cu omul care i-a devenit intre timp manager și impresar, cu care are doi copii și iși dorește chiar și un al treilea. Vedeta a spus pentru prima oara ca parinții s-au opus relației sale. Pe Rareș il știe inca din perioada… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

