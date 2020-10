Politia Romana, alaturi de Politia Locala, intensifica activitatile de verificare a respectarii normelor privind combaterea COVID-19, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan, care a precizat ca si politisti in civil vor efectua verificari in acest sens.



"Suntem impreuna in aceasta lupta cu pandemia si trebuie sa respectam masurile de protectie sanitara, pentru ca numai astfel putem diminua impactul COVID-19 asupra noastra, a tuturor. Am aplicat gradual toate masurile, dar va spun: in respectarea masurilor de protectie sanitara sta chiar viata noastra a tuturor,…