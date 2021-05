Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri, impreuna cu reprezentanti ai ISCTR, efectueaza joi, la nivel national, o actiune care vizeaza siguranta transportului rutier, a anuntat purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan. La Cluj-Napoca, unul dintre punctele de control este pe Calea Turzii. Acțiunea a inceput, joi dimineața,…

- Politistii rutieri, impreuna cu reprezentanti ai ISCTR, efectueaza joi, la nivel national, o actiune care vizeaza siguranta transportului rutier, a anuntat purtatorul de cuvant al IGPR, Georgian Dragan. ‘In aceasta dimineata, la nivel national, Politia Romana, prin structurile de politie rutiera, organizeaza…

- Un șofer care transporta elevi la școala, joi dimineața, a fost depistat baut, la un control al polițiștilor, care deruleaza, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului de persoane. Șoferul de microbuz, care transporta copii, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool…

- VIDEO | Poliția Romana deruleaza, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului de persoane VIDEO | Poliția Romana deruleaza, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului de persoane Poliția Romana deruleaza astazi, la nivel național, o acțiune pentru siguranța transportului…

- In perioada 28 aprilie ndash; 9 mai 2021, politistii rutieri au actionat, la nivel national, pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicate autovehicule inmatriculate in alte state. Pentru neregulile constate, politistii au aplicat 47.937 de sanctiuni contraventionale, 41.113 dintre…

- In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. In urma actiunilor punctuale de control, au fost aplicate 4.520 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 855.215…

- Au fost aplicate 3.824 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 767.550 de lei. In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19. Peste 6.900 de politisti, impreuna…

- Actiuni pentru prevenirea raspandirii SARS COV 2. Amenzi in valoare de aproape 670.000 de lei.In ultimele 24 de ore, Politia Romana, impreuna cu reprezentanti ai celorlalte autoritati cu atributii in domeniu, au continuat actiunile pentru limitarea raspandirii virusului COVID 19.Peste 7.100 de politisti,…