Zeci de mii de sustinatori ai opozitiei din Georgia s-au adunat la Tbilisi joi seara, cu doua zile inaintea alegerilor legislative in care spera sa indeparteze de la putere partidul de guvernare din ce in ce mai nepopular, informeaza AFP.



Georgienii voteaza sambata intr-un scrutin legislativ marcat de suspans, in care se remarca unirea fara precedent a fortelor de opozitie impotriva partidului de guvernamant condus de cel mai bogat om din tara, fostul prim-ministru Bidzina Ivanishvili.

Foto: (c) ZURAB KURTSIKIDZE/EPA

Principalul sau rival este…