Partidul aflat la putere si opozitia din Georgia au organizat fiecare, miercuri, manifestatii separate in aceasta tara din Caucaz, cu cateva zile inainte de alegerile municipale ce vor avea loc dupa arestarea lui Mihail Saakasvili, fost presedinte si principal detractor al autoritatilor locale, informeaza AFP. Zeci de mii de persoane s-au adunat miercuri seara in centrul capitalei Tbilisi pentru a sustine partidul puterii Visul Georgian, aflat in centrul crizei politice care macina aceasta tara dupa victoria sa contestata in urma alegerilor legislative din 2020.

Potrivit postului de televiziune…