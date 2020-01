Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Abhaziei, o mica republica separatista georgiana prorusa, si-a anuntat duminica demisia, dupa mai multe zile de proteste ale opozitiei ai carei militanti contesta rezultatul alegerilor prezidentiale din septembrie, potrivit AFP, scrie Agerpres. Raul Khajimba a demisionat "in numele stabilitatii",…

- Numerosi iranieni au iesit in strada la Teheran, sambata, pentru a protesta fata de autoritati. Ei cerut demisia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters. “Comandantul suprem, demisia, demisia”, au scandat protestatarii stransi in faza universitatii Amir Kabir, scriu Agepres…

- "Comandantul suprem, demisia, demisia", au scandat protestatarii stransi in faza universitatii Amir Kabir. Imagini cu protestul au aparut pe retelele de socializare, in postari pe Twitter semnalandu-se proteste si in alte orase, dar si faptul ca fortele de ordine au intervenit in forta. Agentia semioficiala…

- Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a ridicat semne de intrebare cu privire la afirmația facuta de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, despre titulatura lui Ludovic Orban, adaugand ca șeful statului, cum nu poate fi „promotor al unei moțiuni de cenzura” impotriva PSD, poate doar sa-l convinga…

- PSD si USR cer demisia conducerii CSM Corona Brasov, dupa ce handbalistele brasovence au fost excluse din competitiile continentale pentru incalcarea procedurilor antidoping, potrivit Agerpres.Vicepresedintele PSD Brasov, Razvan Popa, a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca acest club…

- PSD si USR cer demisia conducerii CSM Corona Brasov, dupa ce handbalistele brasovence au fost excluse din competitiile continentale pentru incalcarea procedurilor antidoping.Vicepresedintele PSD Brasov, Razvan Popa, a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca acest club este finantat din bani…

- Evo Morales a anunțat ca a demisionat din funcția de președinte al Boliviei, dupa ce a fost 14 ani la putere. Decizia sa vine in contextul in care de trei saptamani au loc proteste violente fața de realegerea sa pentru un al patrulea mandat, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres. Armata și Poliția…

- Premierul Libanului - o tara aflata intr-o criza profunda - Saad Hariri a anuntat ca urma sa prezinte demisia sa si a Guvermului sau presedintelui Michel Aoun marti, in a 13-a zi a unei contestari populare fara precedent care cere caderea regimului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Citește…